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Общество

Александр Котов рассказал, как будет решаться проблема с мобильной связью в регионе

Фото: пресс-служба регионального парламента

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассказал, как будет решаться проблема с мобильной связью в Псковской области.

Комментируя итоги второй сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, Александр Котов отметил, что поводом для обсуждения вопроса работы мобильной связи и интернета на территории области послужили многочисленные обращения граждан в период предвыборной кампании. Депутаты проводили встречи в различных населенных пунктах, жители которых жаловались на работу интернета и мобильной связи.

«Сегодня мы пытались разобраться в этом вопросе, пока окончательного решения и каких-то сформулированных предложений у нас нет, но протокольно мы дали поручение нашему профильному комитету по экономической политике, чтобы совместно с профильным комитетом администрации области, с приглашением региональных операторов, которые работают на территории региона, выработать какие-то предложения, которые изменят ситуацию», - отметил председатель Собрания депутатов.

Александр Котов также подчеркнул, что все эти предложения будут адресованы в правительство, профильное министерство.

«На уровне региона мы видим, что и так достаточно много делается со стороны администрации области, губернатора, привлекаются дополнительные средства федерального бюджета», - отметил Александр Котов.

В завершении спикер облсобрания сообщил, что сформулировать конкретные предложения депутаты смогут на следующей сессии.

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