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Происшествия

Суд вынес приговор по делу о гибели 60 человек в «Зимней вишне»

Приговор вынесли 29 октября фигурантам уголовного дела по факту пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года, сообщают «Известия».

Обвиняемыми по делу проходят: генеральный директор организации Надежда Судденок, технический и гендиректор компании-собственника ТЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и Юлия Богданова, руководитель компании «Системный интегратор», оборудовавшей ТЦ системами противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, инженер компании Александр Никитин, руководитель тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Андрей Бурсин и начальник караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Сергей Генин, а также охранник ККК Сергей Антюшин. Потерпевшими по уголовному делу проходят порядка 450 человек.

Судья на заседании, которое прошло ранее, отметила, что Богданова склонила Судденок и Соболева к преступлению с целью извлечения прибыли, для создания видимости обеспечения пожарной безопасности. 

Гендиректора компании-собственника Богданову признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц и в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (статьи 238 УК РФ и ч. 3 статьи 219 УК РФ). Женщину приговорили к 14 годам лишения свободы.

Надежду Судденок приговорили к 13,5 годам колонии. Соболева – к 11 годам лишения свободы. Глава компании по обслуживанию противопожарной системы, согласно решению суда, был осужден на 6,5 лет. Инженер компании получил 5,5 лет колонии. Руководитель тушения пожара в ТЦ Андрей Бурсин был осужден на 6 лет лишения свободы за халатность. Начальник караула пожарной части обвиняется в «халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 статьи 293). Его приговорили к 5 годам лишения свободы. Охранника «Зимней вишни» Сергея Антюшина приговорили его к восьми годам колонии.

Пожар в «Зимней вишне» унес жизни 60 человек, в том числе детей. По данным следствия, возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. По данным следствия, гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности. Также в ТЦ не работали системы пожарной защиты, эвакуационные выходы были закрыты.

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