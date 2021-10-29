Волонтёры ПсковГУ провели субботник на могиле профессора Юрия Мухина

14:54, 29 октября 2021, ПАИ

Волонтёры ПсковГУ провели субботник на могиле профессора Юрия Мухина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В управление информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ позвонила псковичка Галина Синичкина и попросила о помощи. Она обнаружила могилу своего преподавателя, профессора Псковского педагогического института (ныне ПсковГУ) Юрия Михайловича Мухина в полузаброшенном состоянии. Галина Григорьевна окончила псковский вуз 52 года назад и хорошо помнит семью Мухиных – вместе с Юрием Михайловичем в вузе работала его супруга Лидия Михайловна. В честь профессора до сих пор в ПсковГУ проводятся ежегодные Мухинские чтения.



«На субботник с управлением информполитики вышли студенты-волонтёры: Виктория Михайлова и Екатерина Иванова (3 курс, Институт инженерных наук) и первокурсник этого же института Андрей Пашкевич, к ним присоединилась школьница – воспитанница ПТЛ Иоанна Чугунова. Благодарим ребят, Наталью Укатову, начальника волонтёрского центра «Абилимпикс», и Ирину Боброву, начальника управления хозяйственно-сервисной деятельности ПсковГУ», - отметили в пресс-службе.