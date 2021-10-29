Нарушителей масочного режима не выявили в псковском «Акваполисе»

17:49, 29 октября 2021, ПАИ

29 октября гости торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в Пскове соблюдали масочный режим во время нахождения в здании. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации, который принял участие в проверке масочного режима.

Рейд провели сотрудники регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике совместно с полицейскими.

В ходе рейда выяснилось, что в «Акваполисе» всегда работают камеры наблюдения, по которым отслеживают граждан без масок. Также при входе в здание установлены санитайзеры – ими могут воспользоваться все покупатели.

Сотрудники регионального комитета по экономическому развитию отметили, что «Акваполис» хорошо постарался.

Рейды по проверке масочного режима проводятся каждый день и будут продолжаться до следующего года включительно. Профильный комитет будет следить как за торговыми центрами, так и за общепитами для выявления нарушителей.

Напомним, сегодня также проходил рейд в автобусах Пскова. По его итогу проверяющие не выявили ни одного нарушителя масочного режима.

Отметим, что с начала октября региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству составил 56 протоколов из-за несоблюдения гражданами масочного режима в автобусах.

Добавим, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Псковской области объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, псковичам с 30 октября необходимо предоставлять QR-коды или ПЦР-тесты для посещения общественных мест.

О том, как получить QR-код и что делать, если привился, а сертификата на «Госуслугах» нет, читайте здесь.