В Пскове задержали мужчин с признаками наркотического опьянения

13:31, 30 октября 2021, ПАИ

Сотрудники ОМОН Росгвардии задержали граждан с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии совместно с оперативниками УКОН регионального УМВД при проведении профилактических мероприятий на территории города Пскова задержали двух мужчин с признаками наркотического опьянения.



«Мужчины будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», - рассказали в ведомстве.