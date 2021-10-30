В Пскове задержали мужчин с признаками наркотического опьянения
Сотрудники ОМОН Росгвардии задержали граждан с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии совместно с оперативниками УКОН регионального УМВД при проведении профилактических мероприятий на территории города Пскова задержали двух мужчин с признаками наркотического опьянения.
«Мужчины будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», - рассказали в ведомстве.
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