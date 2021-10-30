Три человека погибли при пожаре в Пушкиногорском районе
В деревне Селихново Пушкиногорского района сегодня, 30 октября, произошёл пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
После локализации возгорания на месте происшествия были обнаружены тела 77-летней женщины, 78-летнего и 48-летнего мужчин.
На месте происшествия работали службы пожарной охраны, сотрудники скорой помощи и полиция.
СУ СК России по Псковской области проводит проверку по данному факту. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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