Три человека погибли при пожаре в Пушкиногорском районе

12:28, 30 октября 2021, ПАИ

В деревне Селихново Пушкиногорского района сегодня, 30 октября, произошёл пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

После локализации возгорания на месте происшествия были обнаружены тела 77-летней женщины, 78-летнего и 48-летнего мужчин.

На месте происшествия работали службы пожарной охраны, сотрудники скорой помощи и полиция.

СУ СК России по Псковской области проводит проверку по данному факту. Обстоятельства произошедшего выясняются.