Правительство России одобрило компенсацию банкам для поддержки предпринимательской деятельности
Правительство России одобрило предоставление субсидии из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным на восстановление предпринимательской деятельности, сообщили РИА Новости.
Отмечается, что в связи с ухудшением ситуации в экономике в результате распространения COVID-19 и установления нерабочих дней президент РФ Владимир Путин поддержал предложение правительства о продлении программы льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0). Проектом акта обеспечивается выделение соответствующих финансовых ресурсов.
Льготные кредиты под 3% будут доступны предприятиям, участвовавшим в программе ФОТ 2.0, а также созданному с 1 июля 2020 года малому и среднему бизнесу.
Поддержку смогут получить кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий – юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ключевое условие программы - сохранение численности работников на уровне не ниже 90%, выполнение условия будет контролироваться через данные ФНС.
До 18 месяцев с госгарантиями будут выдаваться кредиты размером до 300 миллионов рублей. При этом в течение первых шести месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.
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Правительство России одобрило компенсацию банкам для поддержки предпринимательской деятельности
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