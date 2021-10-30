Лидеры стран «двадцатки» планируют вакцинировать 70% мирового населения к середине 2022 года

23:38, 30 октября 2021, ПАИ

Лидеры стран «двадцатки» на саммите, проходящем в итальянской столице, поддержали цель вакцинации от коронавируса 70% мирового населения к середине 2022 года, пишет ТАСС.

Участники саммита обсудили также передачу доз вакцин бедным странам, организацию наращивания производственной мощности и передачи технологий, чтобы в некоторых зонах в Африке можно было лучше справляться с вызовами санитарного характера и в будущем.

Кроме того, премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что неприемлемо оставлять ситуацию, когда 70% населения богатых стран получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, а в странах низкими доходами – не более 3%.