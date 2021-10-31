Неделя начинается с «Псковского телеграма Online»

19:42, 31 октября 2021, ПАИ

Псковское агентство информации запускает новый видеопроект «Псковский телеграм Online». Каждый понедельник в 9:00 утра в начале рабочего (или нерабочего, как повезет) дня Александр Машкарин и Антон Сергеев в прямом эфире будут обсуждать, что приготовила псковичам новая неделя, чего стоит на ней ждать, а чего, наоборот, ждать не надо.

Гости в программе приветствуются. QR-код обязателен.

Прямая трансляция «Псковского телеграма Online» будет вестись на Youtube-канале Псковского агентства информации, в Telegram-канале «Псковские новости», а также в официальной группе ПАИ в Вконтакте