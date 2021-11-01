Более 224 млн человек в мире вылечились от коронавируса

09:24, 01 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 1 ноября в мире зарегистрировано 247 464 042 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 014 985 человек. Количество выздоровевших – 224 147 405.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 46 823 938. В этой стране от коронавируса умерло 766 299 человек, выздоровело – 36 715 313.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 8 513 790 человек, 7 358 539 пациентов выздоровело, 238 538 – умерло.