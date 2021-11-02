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Общество

День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается 2 ноября

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается в системе международных дней ООН ежегодно 2 ноября. Как сообщает calend.ru, он учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи для привлечения внимания мировой общественности к ситуации с ограничением возможности сотрудников СМИ выполнять свою работу и подрывом права общества на получение достоверной информации.

Дата выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали ход вооруженного конфликта в Мали, – Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Их похитили и убили боевики 2 ноября 2013 года. Преступление вызвало общественный резонанс, и ООН приняла документ, осуждающий насилие в отношении представителей прессы и препятствование выполнению их обязанностей.

В период с 2006 по 2020 год в мире было убито более 1200 журналистов, которые освещали последние новости и доносили информацию до общественности. В 2012 году, по данным ЮНЕСКО, погибли 124 сотрудника СМИ, в 2014-м – 98, а в 2015 году – 115. Только на Украине начиная с 2014 года скончались 17 сотрудников СМИ, среди которых – российские журналисты Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Андрей Стенин, Анатолий Клян, итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли. Ежедневно происходят многочисленные случаи нападения на журналистов, они подвергаются угрозам, пыткам, похищениям. При этом только каждое десятое преступление (согласно данным ЮНЕСКО), совершенное в отношении работников СМИ, завершилось вынесением приговора.

В этот день по инициативе ЮНЕСКО и ООН, совместно с Советом Европы, Европейским судом по правам человека и другими международными организациями проводятся конференции, семинары, круглые столы и групповые дискуссии по тематике и проблематике даты.

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