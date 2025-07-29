Скончался один из первых выпускников Псковского областного музыкального училища Виктор Чеченков

17:34, 29 июля 2025, ПАИ

На 81-м году жизни скончался ветеран педагогического труда, музыкант и один из первых выпускников Псковского областного музыкального училища Виктор Чеченков. Об этом ПАИ сообщили в областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Жизненный путь Виктора Чеченкова начался 21 мая 1945 года в Ленинграде. В конце 1940-х годов семья переехала в Псков, где в 1960 году он стал одним из первых студентов отдела народных инструментов музыкального училища.

Педагогическая карьера началась в 1964 году в областной культурно-просветительской школе в Пушкинских Горах. После службы в армии он получил высшее образование в Ленинградском государственном институте культуры имени Н. К. Крупской.

Более 30 лет Виктор Чеченков посвятил работе в Псковском областном культурно-просветительском училище (ныне колледж искусств), где преподавал дирижирование, инструментовку, историю исполнительского искусства.

Коллеги и ученики запомнили Виктора Чеченкова как талантливого музыканта, чуткого педагога и надёжного друга. Он умел создавать особую творческую атмосферу в коллективе, находил подход к каждому ученику и всегда был готов поддержать в трудную минуту.

Прощание с Виктором Чеченковым состоится в храме Успения с Полонища (Псков, улица Георгиевская, 3а) 30 июля в 10:00.

Администрация, педагогический коллектив и выпускники колледжа выражают искренние соболезнования родным и близким Виктора Чеченкова в связи с невосполнимой утратой.