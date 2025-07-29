Социальная кампания «Продвижение безопасности» стартовала в Пскове

17:15, 29 июля 2025, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая запуску общероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», прошла в медиацентре ПАИ сегодня, 29 июля.

«Наш регион стал первым из субъектов, где будет проводиться общероссийская социальная кампания «Продвижение безопасности». Мероприятия кампании разработаны на основе детального анализа факторов риска, направлены на работу со всеми категориями участников дорожного движения», – рассказал врио начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Андрей Калинин.

Цель соцкампании – снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и повысить культуру безопасного поведения на дорогах.

«Тема безопасности дорожного движения – номер один из актуальных тем, и она ведётся с детского сада. Работа стала сложнее за последнее время, потому что меняется инфраструктура дорог. Меняется и характер водителей, и пешеходов. К сожалению, в данном контексте водители, пешеходы торопятся, они чувствуют необходимость быть более мобильными и решать вопросы в скоростном режиме. Поспешность приводит иногда к негативным последствиям. Кроме того, за последние годы появилось много отвлекающих факторов. Педагоги, органы управления образованием подстраиваются под нынешнюю ситуацию. Это целая масса мероприятий, работа никогда не останавливается», – заметила заместитель министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая.

Комплексные меры по обеспечению безопасности пешеходов, целевую аудиторию кампании и инструменты взаимодействия с участниками движения, включая работу с водителями и пешеходами в общественных местах, представили на пресс-конференции.

«В летний период мы работаем с водителями, кандидатами в водители, пешеходами. Осенью мы будем работать с детьми, школьниками и студентами. Наши сценарии для работы с каждой целевой группой подобраны в соответствии с возрастом. Дети не просто учат правила ПДД. Подход современный», – отметила представитель проекта «Социальная кампания «Продвижение безопасности» Александра Гаврилина.

По данным МВД России, в 2024 году в стране было зафиксировано более 34 тысяч ДТП с участием пешеходов. Наезды на пешеходов занимают второе место среди всех ДТП и составляют 23,1 % от общего числа аварий.

«В этом году для социальной кампании выбрана пешеходная тема. Это сделано не случайно. Наезд на пешеходов всё ещё остаётся одним из самых массовых видов дорожно-транспортных происшествий. И несмотря на общий тренд на снижение этого показателя, цифры всё равно остаются высокими. Мы будем стремиться, чтобы этот показатель снижался ещё сильнее», – добавила Александра Гаврилина.

Андрей Калинин поделился статистикой дорожно-транспортных происшествий в Псковской области: «За 2024 год на территории области было зарегистрировано 144 наезда на пешеходов, в которых 15 человек погибли и 133 получили ранения. Несмотря на снижение общего количества ДТП с пострадавшими, количество погибших при наездах на пешеходов по итогам первого полугодия 2025 года возросло на 33 % и составило восемь человек. Большая часть происшествий с погибшими пешеходами происходит в тёмное время суток».

Система здравоохранения делает всё, чтобы человеку как можно скорее оказали медицинскую помощь.

«Мы стараемся, чтобы пострадавшие в ДТП попадали в травмоцентр в максимально короткие сроки. Мы сделали для этого централизованную диспетчерскую службу скорой помощи. На вызов едет ближайшая бригада, независимо от того, с какого она поста. Кроме того, существует возможность санитарно-авиационной эвакуации пациентов», – подчеркнула заместитель министра здравоохранения Псковской области Надежда Рагозина.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов дополнил, что развитие транспортной инфраструктуры напрямую влияет на безопасность. «На сегодняшний день по итогам нацпроекта «Безопасные качественные дороги» закончены работы по освещению, доведению до норматива пешеходных переходов около образовательных учреждений. Сформирована и реализуется долгосрочная программа по освещению участков дорог, освещению пешеходных переходов. Стараемся внедрять новые технологии. Мероприятий много. Это долгосрочная программа, мы её выполняем успешно и останавливаться на достигнутом не собираемся», – сказал он.

Социальная кампания пройдёт с 1 июня по 5 декабря и охватит около 40 регионов России. Она рассчитана на широкий охват населения для формирования ответственного отношения к безопасности на дороге.

«Регионы были выбраны в соответствии со статистикой. Здесь показатели чуть хуже, чем в других регионах. Участник программы получает светоотражатель на одежду», – сообщила Александра Гаврилина.

По завершении конференции были организованы профилактические мероприятия. Работа с водителями прошла возле АЗС на улице Юбилейной, 22 в Пскове. Также участники соцкампании провели беседу с пешеходами в районе торгово-развлекательного центра Fjord Plaza.

Социальная кампания станет одним из ключевых инструментов федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».