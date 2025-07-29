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Общество

Плавучий остров под Невелем мог вызвать ЧС, рассказали спасатели

В Невельском муниципальном округе ликвидирован плавучий остров. Цель мероприятия – предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением Невеля водами реки Еменки из-за возможной угрозы застревания плавучего острова между мостовыми опорами, сообщили ПАИ в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

«На данный момент плавучий остров ликвидирован, земля и растительность острова извлечены на берег и утрамбованы. Всего для ликвидации плавучего острова было задействовано от РСЧС 11 человек, пять единиц техники и одно плавсредство, в том числе от МЧС России – пять человек и две единицы техники», – прокомментировали ситуацию в ГУ МЧС России по Псковской области.

В мероприятии участвовали спасатели МЧС совместно с поисково-спасательным отрядом Великих Лук и представителями администрации Невельского муниципального округа.

Напомним, что 3 июля в Невельском муниципальном округе на реке Еменке произошло образование плавучего острова, что создавало угрозу затора и повышения уровня воды в реке.

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Плавучий остров под Невелем мог вызвать ЧС, рассказали спасатели

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