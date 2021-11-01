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Общество

Посвящённая проблемам цифровой трансформации образования Всероссийская онлайн-конференция пройдёт в ПсковГУ

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и направления цифровой трансформации образования» состоится 23 и 24 ноября в онлайн-формате. Организаторами выступают Псковский государственный университет и Научно-образовательный математический центр имени С. В. Ковалевской.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, к участию приглашаются преподаватели вузов, учреждений среднего профессионального образования, педагоги общего и дополнительного образования, аспиранты, магистранты.

Среди основных направлений работы конференции:

  1. цифровая трансформация образования в современных условиях;
  2. дистанционные образовательные технологии в школе и вузе;
  3. цифровые инструменты и сервисы в образовании;
  4. управление образовательной организацией в условиях цифровизации;
  5. проблемы и приоритеты цифровой трансформации образования в регионах России.

Участники конференции получат электронный сертификат. Принятые материалы рецензируются и публикуются в электронном сборнике научных трудов конференции. Сборник индексируется в РИНЦ.

Чтобы стать участником необходимо до 15 ноября зарегистрироваться на сайте конференции. Далее в срок до 23 ноября прикрепить на сайт свою статью (требования по оформлению размещены на сайте).

Отметим, участие в конференции и публикация в сборнике материалов бесплатные. Все работы, присланные для публикации, будут проходить проверку в системе «Антиплагиат». Оригинальность текста должна быть не ниже 75 %. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие теме конференции или не удовлетворяющие предъявляемым требованиям.

Вопросы по участию в конференции можно задать по электронному адресу: konfpskov2021@mail.ru.

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