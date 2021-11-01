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Общество

Судебные приставы приняли присягу в Пскове

В УФССП России по Псковской области состоялась торжественная церемония принятия присяги сотрудниками управления. Мероприятие было приурочено к Дню судебного пристава и 156-летию образования института судебных приставов в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Присягу приняли 18 молодых сотрудников. Среди них судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, судебные приставы-исполнители и сотрудники аппарата управления. «Эти сотрудники полгода назад пополнили ряды службы и достойно прошли испытательный срок. В праздничный день они получили возможность произнести слова клятвы», – отметили в пресс-службе.

Принося присягу, сотрудники торжественно поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников поздравил личный состав с праздником, поблагодарил всех сотрудников за самоотверженный и добросовестный труд, пожелал всем здоровья, удачи и успехов в служебной деятельности. С напутственными словами он обратился и к молодым сотрудникам, которые в этот день приняли присягу.

Отметим, что праздничное мероприятие проходило с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности и с использованием средств индивидуальной защиты.

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