Новые фонари установили на Рижском проспекте в Пскове

22:21, 01 ноября 2021, ПАИ

Завершены работы по строительству наружного освещения в Пскове на участке Рижского проспекта от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, на объекте установили 19 железобетонных опор и смонтировали 19 светодиодных светильников. Также благоустроена прилегающая территория.

Работы произвела подрядная организация ООО «Псковсвязьстрой» по контракту с управлением городского хозяйства администрации Пскова. Гарантия качества работ и входящих в них материалов составляет не менее трёх лет.

Напомним, что в этом году появилось освещение в Гаражном проезде. Всего здесь освещено более километра улично-дорожной сети: Гаражный проезд от улицы Шестака до улицы Рокоссовского и участок улицы Рокоссовского от Гаражного проезда до Рижского проспекта. Здесь установили 38 железобетонных опор и смонтировали 43 светодиодных светильника.

Кроме того, продолжается строительство линии освещения на участке улицы Новгородской от 4-го Зонального проезда до дома №71г по улице Николая Васильева. Здесь установили 22 опоры, ожидается поставка 40 светильников. Работы производит АО «Псковэнергоремонт».

Отметим, что все работы выполняются в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» за счёт средств бюджета Пскова на 2021.