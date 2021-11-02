Из-за превышения скорости и плохих погодных условий молодой водитель съехал в кювет в Пустошкинском районе

13:43, 02 ноября 2021, ПАИ

Из-за превышения скорости и плохих погодных условий молодой водитель съехал в кювет в Пустошкинском районе, передаёт корреспондент газеты «Вперёд».

ДТП произошло за деревней Линец. По предварительной информации, 20-летний водитель ВАЗ-2107, совершая обгон другого автомобиля, превысил скорость, не учёл погодные условия и не справился с управлением автомобиля. Машина съехала в придорожный кювет и несколько раз перевернулась.

Водитель в ДТП не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и пожарная охрана. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в плохую погоду рекомендуется строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.