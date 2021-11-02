Мужчина устроил разбойное нападение на магазин в Стругокрасненском районе

16:38, 02 ноября 2021, ПАИ

46-летний безработный житель Стругокрасненского района устроил разбойное нападение на магазин в деревне Ровное. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 1 ноября в местный магазин зашёл мужчина. Угрожая продавщице ножом, он похитил продукты, бутылку водки и сигареты, после чего скрылся.

В полицию о произошедшем сообщила сотрудница магазина. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая по горячим следам задержала злоумышленника. Оказалось, что он уже был неоднократно судим и недавно вернулся из исправительной колонии. У мужчины изъяли нож и часть похищенного.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.