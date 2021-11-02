Более 1,5 млн рублей выманили мошенники у псковичей

10:00, 03 ноября 2021, ПАИ

За последние дни в Пскове, Великих Луках и Псковском районе ряд местных жителей лишились в общей сложности более полутора миллионов рублей после общения с неизвестными злоумышленниками, большинство из которых представлялись сотрудниками банков. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция рекомендует жителям региона при общении с незнакомцами в Сети или по телефону соблюдать определенные требования безопасности.

С вами связался неизвестный

Вам звонит незнакомец, присылает СМС-сообщение, электронное письмо или ссылку в мессенджере. Кем бы он ни представился — сотрудником банка, полиции, магазина, вашим дальним родственником — стоит насторожиться. Раз он стал инициатором контакта - значит, ему что-то от вас нужно.

Быстро проверить, тот ли он, за кого себя выдает, не получится. Номер, который высвечивается при входящем вызове, можно подменить, аккаунты или сайты известных людей или организаций – подделать. Так что важно быть предельно бдительным!

С вами говорят о финансах

Основная задача мошенников — получить доступ к чужим деньгам. Схемы обмана почти всегда связаны с финансами: вам предлагают перевести все деньги на «безопасный счет», оплатить «страховку для получения кредита» или «очень выгодно» инвестировать свои сбережения, получить «огромный» кешбек за покупки… Легенды могут быть какими угодно, но речь всегда идет о деньгах, которые вы можете потерять или получить.

Вас просят предоставить личные данные

Мошенникам необходимо лишь одно — «ключ» к деньгам на ваших счетах. Это могут быть конфиденциальные данные вашей карты, включая срок действия и три цифры с ее обратной стороны. Либо логины и пароли к личному кабинету на сайте банка или мобильному приложению. И почти всегда — коды из банковских уведомлений.

Настоящий сотрудник банка никогда не спросит секретные реквизиты карты, ПИН - коды и пароли. Когда банк замечает сомнительный платеж или перевод с вашего счета, с вами связываются, чтобы подтвердить или отклонить операцию. Конфиденциальные данные для этого не требуются. Если о них спрашивают — будьте уверены, звонят не из банка и вас точно пытаются обмануть.

Вас пытаются вывести из эмоционального равновесия

Мошенники стремятся вызвать у вас сильные эмоции — напугать или обрадовать. Так они сбивают с толку и притупляют бдительность потенциальной жертвы. Например, сообщают: «Ваш онлайн - банк взломали!», чтобы вы от растерянности и волнения выполнили любые просьбы и выдали любую информацию, лишь бы спасти деньги.

Либо, наоборот, огорошивают новостью о внезапном выигрыше в лотерею или обещают быстрое обогащение. Взамен вы должны будете «лишь оплатить небольшой взнос», а для этого — ввести данные банковской карты на сайте. Мошенники создают фишинговые страницы, с помощью которых похищают данные карт и получают доступ к банковским счетам доверчивых пользователей.

На вас пытаются воздействовать

Мошенники всегда торопят, чтобы не дать вам времени обдумать ситуацию. Вас принуждают к чему-то, ставят условия: «сейчас или будет поздно!». Ситуация, в которой вам не дают права выбора и заставляют немедленно действовать, подозрительна.

Если чувствуете психологический дискомфорт, лучше сразу же прекращайте общение. Ведь чем дольше вы разговариваете с мошенником, тем сильнее он будет на вас давить. На все ваши расспросы у обманщиков есть заготовленные ответы, которые только нагнетают обстановку.

УМВД России по Псковской области напоминает: никогда не принимайте поспешных решений, особенно если они касаются ваших финансов. Всегда берите паузу, чтобы разобраться в том, что происходит. Возьмите за правило перепроверять любую информацию в первоисточнике.

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