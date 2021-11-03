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Общество

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области

С 25 по 31 октября в Псковской области зарегистрировано 4733 случая ОРВИ и гриппа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 15,9%, однако она выше недельного порогового уровня по населению в целом на 21,9%. Превышение эпидпорога регистрируется 23-ю неделю подряд. В возрастной группе от 15 лет и старше показатели превышены на 81,3% (2565 случаев).

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 45,32%, выявлено 2599 случаев. Эпидпорог превышен на 26,1%, в том числе среди детей до 2 лет – на 6,1%, в категории от 15 лет и старше – на 110,5%.

За неделю госпитализированы 49 человек. Лабораторно обследованы на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 43 человека, проведено 506 исследований. У двух пациентов были выделены аденовирусы, у 3 – РС-вирусы, у 3 – риновирусы. Процент инфицированных среди обследуемых составил 18,6%.

Всего с начала эпидсезона 2021-2022 годов лабораторно проверили на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 584 человек, проведено 7138 исследований. По результатам проведенных исследований вирусы гриппа не были обнаружены.

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