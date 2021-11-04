Михаил Ведерников пожелал жителям региона силы духа и уверенности в завтрашнем дне

09:00, 04 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём народного единства. Он пожелал жителям региона силы духа, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Глава региона отметил, что Россия имеет удивительно богатую историю. По его словам, немногие народы мира могут гордиться такими высокими достижениями в самых разных сферах — в науке, искусстве, спорте.

«Каждый регион России — место бесчисленного количества трудовых и военных подвигов, – констатировал Михаил Ведерников. – Значимую часть российской идентичности сформировала и наша Псковская земля. Её жители издревле защищали западные рубежи Руси, создавали уникальную и узнаваемую культуру. Десятки поколений наших предков преодолели множество вызовов, чтобы передать своё богатство нам».

Глава региона отметил, что главным источником их силы всегда было единство представителей разных национальностей и вероисповеданий.

«Сплочённость народов России, верность ценностям мира, готовность к взаимовыручке — это те качества, которые всегда помогали нам в трудную минуту и ещё не раз помогут справиться с любыми испытаниями. Мы гордимся нашим наследием и вместе общими усилиями сделаем всё для его сохранения, для развития нашей области и нашей страны», – подчеркнул Михаил Ведерников.