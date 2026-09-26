Семья из Псковской области борется за победу в финале «Семейной зарницы»

17:01, 26 сентября 2026, ПАИ

Псковская область представлена в финале второго сезона всероссийской игры «Семейная зарница», который проходит в Волгоградской области. До 30 сентября более 400 участников – семейные команды и их наставники ветераны СВО – будут состязаться, проходить обучение и обмениваться опытом. Об этом сообщается в официальном канале Псковской области в мессенджере MAX.

Регион защищает семья Кирея из Опочецкого района – победители регионального этапа. В составе команды супруги Максим и Оксана и их сыновья Иван и Роман. Наставник псковской семьи – ветеран СВО Олег Бабичев, участник операции «Поток». По словам организаторов, опыт и поддержка наставника помогают команде уверенно готовиться к предстоящим испытаниям.

Программа финала насыщена спортивными, образовательными и культурными событиями. Одно из ключевых состязаний – «Маршрутная квест‑игра»: участникам предстоит преодолеть 10 контрольных точек. На каждой из них нужно продемонстрировать навыки оказания первой помощи, туризма, управления БПЛА, радиосвязи и другие. После каждого этапа команды ждут интеллектуальные задачи – они станут важной частью финального задания.