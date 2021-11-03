Александр Нестерук рассказал, продлят ли в Псковской области нерабочие дни

19:38, 03 ноября 2021, ПАИ

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации ответил на вопрос о продлении нерабочих дней в регионе.

«Продлевать нерабочую неделю или нет – решение не только псковского Роспотребнадзора. У нас есть штаб, который действует при областной администрации. Пока такого решения в Псковской области не принималось штабом и, я боюсь, что не будет принято», – отметил Александр Нестерук.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил надежду, что времени для стабилизации ситуации с распространением вируса будет достаточно, чтобы не продлевать нерабочие дни, однако власти региона будут ориентироваться на ситуацию с распространением заболевания.