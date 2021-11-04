Администрация Пскова выделит дополнительные средства на докапитализацию «Банно-прачечного комбината»

23:57, 03 ноября 2021, ПАИ

Администрация Пскова выделит дополнительные средства на докапитализацию муниципального предприятия города «Банно-прачечный комбинат». Об этом было объявлено в ходе рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с и. п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

На встрече стороны рассмотрели острый вопрос по поводу общественных городских бань, по которому также было много обращений от жителей. Из-за высокой долговой нагрузки (порядка 20 млн рублей) вне помывочных помещений отсутствует отопление.

В ходе обсуждения было принято решение, что администрация города выделит дополнительные средства на докапитализацию предприятия, что позволит баням продолжить работу.