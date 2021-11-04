Администрация Пскова выделит дополнительные средства на докапитализацию «Банно-прачечного комбината»
Администрация Пскова выделит дополнительные средства на докапитализацию муниципального предприятия города «Банно-прачечный комбинат». Об этом было объявлено в ходе рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с и. п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.
На встрече стороны рассмотрели острый вопрос по поводу общественных городских бань, по которому также было много обращений от жителей. Из-за высокой долговой нагрузки (порядка 20 млн рублей) вне помывочных помещений отсутствует отопление.
В ходе обсуждения было принято решение, что администрация города выделит дополнительные средства на докапитализацию предприятия, что позволит баням продолжить работу.
Где проводите нерабочие дни?
Администрация Пскова выделит дополнительные средства на докапитализацию «Банно-прачечного комбината»