Ещё 7 человек скончались от коронавируса в Псковской области
Ещё 7 человек скончались от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.
За прошедшие сутки в области подтвердилось 287 случаев COVID-19, вылечилось 308 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 59 174 случая коронавируса, выздоровели 50 794 человека, 924 скончались.
На данный момент проведено 613 721 исследование, в том числе 2 587 — за прошедшие сутки.
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