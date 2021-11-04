Ещё 7 человек скончались от коронавируса в Псковской области

11:55, 04 ноября 2021, ПАИ

Ещё 7 человек скончались от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

За прошедшие сутки в области подтвердилось 287 случаев COVID-19, вылечилось 308 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 59 174 случая коронавируса, выздоровели 50 794 человека, 924 скончались.

На данный момент проведено 613 721 исследование, в том числе 2 587 — за прошедшие сутки.