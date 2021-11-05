С Днём военного разведчика поздравил Михаил Ведерников псковичей

16:20, 05 ноября 2021, ПАИ

С профессиональным праздником военных разведчиков поздравил жителей региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сообщение появилось сегодня на странице губернатора в Instagram.

Глава региона обратился ко всем, кто связал себя с этой службой, отметив что они представляют непростую, рискованную, но благородную профессию.

«Рискуя жизнью, вы противостоите терроризму и экстремизму, выполняете самые сложные задачи. Желаю успешной службы на благо Отечества! Гордимся вами!», - подчеркнул Михаил Ведерников.