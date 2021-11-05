С Днём военного разведчика поздравил Михаил Ведерников псковичей
С профессиональным праздником военных разведчиков поздравил жителей региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сообщение появилось сегодня на странице губернатора в Instagram.
Глава региона обратился ко всем, кто связал себя с этой службой, отметив что они представляют непростую, рискованную, но благородную профессию.
«Рискуя жизнью, вы противостоите терроризму и экстремизму, выполняете самые сложные задачи. Желаю успешной службы на благо Отечества! Гордимся вами!», - подчеркнул Михаил Ведерников.
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