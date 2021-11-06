Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войн отмечается 6 ноября
6 ноября отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооружённых конфликтов, пишет calend.ru.
Памятная дата установлена в ноябре 2001 года Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения внимания к экологическим последствиям войны и важному значению отказа как от эксплуатации, так и от бессмысленного причинения ущерба экосистемам в стремлении достичь военных целей.
Стороны, участвующие в боевых действиях, несут ответственность за соблюдение международных норм и соглашений, таких как Женевские конвенции, которые регулируют ведение войны. Некоторые из норм, как, например, запрещение преднамеренного уничтожения сельскохозяйственных угодий, имеют экологическую направленность.
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