Псковичам рассказали о грудном вскармливании во время коронавируса

12:40, 07 ноября 2021, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала в своём Instagram-аккаунте о том, что вирус SARS-COV-2 не был обнаружен в грудном молоке.

Также она уточнила, что Всемирная организация здравоохранения заявила: матери могут продолжать грудное вскармливание во время заболевания COVID-19, а также после вакцинации.

Кроме того, в материнском молоке после иммунизации были обнаружены антитела к коронавирусу, которые могут защитить ребёнка от заболевания. Эксперты ВОЗ рекомендуют кормящим матерям, заразившимся COVID-19, надевать во время кормления маску, тщательно мыть руки с мылом перед тем, как прикоснуться к ребёнку, а также регулярно дезинфицировать поверхности, к которым они прикасаются.