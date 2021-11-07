Путин примет участие в саммите АТЭС в режиме видеоконференции
12 ноября президент России Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков изданию ТАСС.
Встреча лидеров состоится под председательством премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн.
Также глава государства примет участие в конференции банка «Сбер» по искусственному интеллекту, приуроченной к юбилею банка, проведёт заседание военно-промышленной комиссии и совещание с Правительством Российской Федерации.
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