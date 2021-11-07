Путин примет участие в саммите АТЭС в режиме видеоконференции

15:47, 07 ноября 2021, ПАИ

12 ноября президент России Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков изданию ТАСС.

Встреча лидеров состоится под председательством премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн.

Также глава государства примет участие в конференции банка «Сбер» по искусственному интеллекту, приуроченной к юбилею банка, проведёт заседание военно-промышленной комиссии и совещание с Правительством Российской Федерации.