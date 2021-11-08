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Дмитриев день наступил по народному календарю

8 ноября православные отмечают память святого Димитрия Солунского, получившего прозвище Мироточец. Об этом сообщает calend.ru.

Димитрий жил во времена императора Диоклетиана в семье тайных христиан. Они крестили сына в домовой церкви и воспитали в вере и благочестии. После смерти отца Димитрий занял его место и стал проконсулом Фессалоник. В этой должности он начал проповедовать и обратил в христианскую веру множество жителей города. Император узнал об этом, и проповедника заточили в темницу, а позже казнили. Тело мученика ночью погребли солунские христиане, а раб Димитрия по имени Лупп взял ризу своего господина, на которой осталась его кровь, и кольцо. С их помощью Лупп сотворил много чудес.

В Дмитриев день было принято справлять поминки по усопшим. Аналогичный обычай существовал для субботы, предшествующей именинам святого. Эту традицию установил князь Дмитрий Донской, который после победы в Куликовской битве устроил панихиду обо всех погибших на поле брани. Люди в этот день приходили на кладбища, поминали усопших словом и плачем, а дома накрывали столы. «Живы родители — почитай, умерли — поминай», — говорили на Руси.

Также в народе считалось, что девушки после этого дня начнут выходить замуж. Был обычай угощаться свежим пивом и обращать внимание на приметы. Если этот день был холодным и снежным, то весну ждали такую же. «Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу», — подмечали люди. Багряная заря на Дмитрия предвещала сильный ветер, а запотевшие окна – наступление холодов.

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