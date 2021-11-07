В Палкинском районе мужчина получил условный срок за использование чужой карты

08:18, 08 ноября 2021, ПАИ

В Палкинском районе 40-летний мужчина получил условный срок за кражу денег с банковского счета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что в апреле 2021 мужчина, находясь в квартире своей знакомой, похитил из кармана куртки 700 рублей. Затем он взял банковскую карту хозяйки и ушел. В течение нескольких дней осужденный приобретал алкогольные напитки и продукты питания, оплачивая их бесконтактным способом чужой банковской картой. Общий размер похищенных средств превысил 2 700 рублей.

Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с аналогичным испытательным сроком.