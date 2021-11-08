Великолучанка побила два мировых рекорда на всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию

10:42, 08 ноября 2021, ПАИ

Великолукская спортсменка Алена Савунова отличилась на первых всероссийских стартах по зимнему плаванию сезона 2021–2022 годов, которые прошли на базе водной станции ЦСКА во Владивостоке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, с 4 по 7 ноября там состоялись Осенний чемпионат России, 1-й этап открытого Кубка России и Русский открытый кубок Тихого океана по зимнему плаванию.

Великолучанка оказалась быстрее конкуренток в своей возрастной группе А2 (15-19 лет) на 25 метрах вольным стилем с результатом 00:13,31. Кроме того, она превзошла абсолютный мировой рекорд, который сохранится, поскольку соревнования во Владивостоке не включены в план мероприятий Международной ассоциации зимнего плавания (IWSA).

На той же дистанции, но уже баттерфляем результат оказался аналогичным. Алена Савунова показала абсолютный рекорд мира, составляющий 00:14.60, обновив мировой результат на одну десятую секунды.

На стометровке брассом спортсменка из Великих Лук победила с результатом 01:24,90. На 25 метрах брассом и 50 вольным стилем Савунова забрала еще две награды высшей пробы по своему возрасту.

Всего в соревнованиях приняли участие порядка 170 пловцов со всей страны. Великолучанка стала одним из лидеров не только возрастной категории А2, но и общего женского зачета.