11 пачек масла похитил пскович из магазина

12:01, 08 ноября 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали местного жителя, который похитил из магазина 11 пачек сливочного масла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

7 ноября в 20:10 дежурный межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сигнал «Тревога» из магазина на проспекте Энтузиастов. Прибыв на место преступления, росгвардейцы задержали 18-летнего псковича, который похитил из торгового зала 11 пачек сливочного масла.

По факту кражи проводится проверка.