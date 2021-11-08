Судимый великолучанин ограбил пожилую горожанку

12:48, 08 ноября 2021, ПАИ

В Великих Луках полиция по горячим следам раскрыла грабеж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 7 ноября у дома на улице Сизова неизвестный мужчина отобрал у 64-летней горожанки мобильный телефон и кошелек, в котором было 5 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки задержали подозреваемого в грабеже по горячим следам. Им оказался неработающий, ранее неоднократно судимый 46-летний великолучанин. Изъяты похищенные мобильник и кошелек. Деньги злоумышленник успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Проводится расследование.