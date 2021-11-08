218 псковских ветеранов получат выплаты в связи с 80-летием открытия Дороги жизни

16:19, 08 ноября 2021, ПАИ

В связи с празднованием 80-летней годовщины открытия Дороги жизни 218 ветеранов из Псковской области получат выплаты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда, по линии ПФР героям, оборонявшим Ленинград и награждённым медалью за оборону этого города, а также жителям блокадного Ленинграда перечислят единовременно по 50 тысяч рублей.

Никаких документов для получения выплаты заполнять не требуется. Доплата в 50 тысяч рублей придёт автоматически в течение ноября вместе с пенсией или другими социальными пособиями.

«Практически всем ветеранам выплату предоставит Пенсионный фонд России. Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов. В случае если пенсионеру установлены сразу две пенсии, единовременная выплата будет перечислена Пенсионным фондом», – отметили в пресс-службе.

Если ветеран не сможет получить средства в ноябре, их доставка будет автоматически перенесена на следующий месяц. Прежде всего, это относится к тем, кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает деньги непосредственно в почтовом отделении, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что на сегодняшний день в Псковской области право на выплату имеют 218 жителей региона. Из них четыре человека награждены медалью «За оборону Ленинграда» и 214 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни – транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной страной.