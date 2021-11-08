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Общество

Михаил Ведерников поручил решить проблему с долгим ожиданием результатов ПЦР-тестов

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

8 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочее совещание, в котором приняли участие руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, руководитель правового управления региональной администрации Наталья Волкова, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Глава региона обратил особое внимание на большое количество обращений граждан, в том числе в социальных сетях, на долгое ожидание врачей амбулаторными пациентами, а также на ожидание результатов ПЦР-тестов. Губернатор поручил проанализировать ситуацию, чтобы понять, где произошел сбой, чтобы не допускать таких ситуаций в будущем.

«Если люди вовремя не получают результаты теста, потом сами начинают ходить по поликлиникам — ничего в этом хорошего нет», — подчеркнул Михаил Ведерников.

О работе системы здравоохранения доложила Марина Гаращенко, которая отметила, что нагрузка на госпитальный фонд и амбулаторное звено не снижается. Для увеличения охвата населения увеличено количество ковид-бригад. Ранее в регионе работала комиссия Росздравнадзора и Министерства здравоохранения РФ, которая проверяла организацию работы системы здравоохранения в вопросе противодействия COVID-19. Федеральные специалисты подготовят выводы о проверке в ближайшие дни.

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