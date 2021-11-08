Пять компаний из Псковской области вновь вошли в топ-250 СЗФО

20:10, 08 ноября 2021, ПАИ

Пять псковских фирм по итогам 2020 года попали в топ-250 компаний Северо-Западного федерального округа (СЗФО), подготовленного редакцией журнала «Эксперт Северо-Запад», пишет «Псковская правда».

В список крупнейших компаний округа вошли «Великолукский мясокомбинат» – 73-е место с ростом на 7 пунктов по сравнению с 2019 годом, «Великолукский свиноводческий комплекс» поднялся на 28 пунктов и занял 104-е место, «Псковвтормет» – 146-е место, опустившись на 15 позиций вниз, «Великолукский селекционно-генетический центр» – 194-е место, + 36 строчек и «Псковнефтепродукт» занял 249-е место и откатился на 28 позиций.

Три из пяти псковских компаний в топ-250 относятся к отрасли «АПХ и пищевая промышленность» и входят в один холдинг.

Авторы рейтинга отмечают, что в 2020 году индекс отгрузки продукции сельского хозяйства в СЗФО вырос и составил 103% к 2019 году, наиболее успешными были Республика Коми, Калининградская и Псковская области.

В целом в рейтинге регионов по выручке из топа-250 Псковская область заняла 9-е место. Совокупная выручка пяти псковских компаний составила 94,6 миллиарда.