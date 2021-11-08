«Главная тема с Надеждой Назаренко»: ко дню рождения «Псковской правды»

20:42, 08 ноября 2021, ПАИ



В этом году 9 ноября исполняется 104 года «Псковской правде». Что интересного подготовила редакция ко дню рождения издания? Какие традиции чтит и продолжает новое поколение журналистов одного из самых популярных СМИ Псковской области? Об этом в новом выпуске от 8 ноября.