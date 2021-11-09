Псковичей просят помочь в строительстве нового приюта для бездомных животных

11:22, 09 ноября 2021, ПАИ

Зоозащитная организация «Шанс» просит псковичей финансовой помощи для строительства нового приюта для бездомных животных.

Как сообщили Псковскому агентству информации в «Шансе», в этом году цены на стройматериалы взлетели в 5-6 раз. Сейчас для завершения строительства вольеров в новом приюте для животных необходимо более 300 тысяч рублей на брус, доски, саморезы и ОСБ.

Все работы выполняются силами волонтеров безвозмездно. «Мы пашем не покладая рук. У многих из нас сорваны спины, потянуты связки на локтях и коленях», - рассказала руководитель приюта Мария Величко.

Она отметила, что Пскову и Псковскому району необходим новый приют, чтобы сократить численность бездомных животных на улицах и обеспечить безопасность жителей. «Этот проект вполне реально осуществить, но только всем вместе. Большая часть работы уже сделана, осталось чуть-чуть до завершения первого этапа. Помогите нам!» - обратились в «Шансе» к псковичам.

В целях сбора средств объявлена благотворительная акция «Стольник». Реквизиты для оказания помощи указаны в сообществе «Шанса» в соцсети «ВКонтакте».