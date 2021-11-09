Великолучанина задержали за кражу алкоголя и лосьона
В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже коньяка и лосьона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
8 ноября в 16:30 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на улице Гагарина сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 24-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала две бутылки коньяка и четыре флакона лосьона. Общая сумма ущерба составила 1 335 рублей.
В ходе разбирательства было установлено, что в этот же день подозреваемый до этого похитил бутылку вина из соседнего магазина.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.
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