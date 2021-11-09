Новый порядок регистрации безработных утвердили в России

15:51, 09 ноября 2021, ПАИ

В России утвердили новый порядок регистрации безработных граждан, а также людей, которые обращаются в службы занятости для помощи в трудоустройстве. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Поправки позволят автоматизировать поиск работы и сократить количество подаваемых документов. Со временем все центры занятости начнут работать на базе единой цифровой платформы «Работа в России». Необходимые данные будут загружаться в систему с помощью межведомственного взаимодействия. Теперь людям не потребуется предоставлять в службы занятости трудовую книжку, документы об образовании, справки об инвалидности, сведения о регистрации по месту жительства.

Кроме того, благодаря технологическому обновлению цифровой платформы расширится функционал для граждан, которые ищут работу через центры занятости и при этом не претендуют на получение пособия по безработице. Речь идет о студентах дневных отделений, людях, желающих сменить работу или трудоустроиться по совместительству. Им будет достаточно зайти на портал «Работа в России», заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с указанием сведений об уровне квалификации и стаже работы. Подходящие вакансии найдутся автоматически с помощью интеллектуальных технологий и с учётом потребностей всех регионов России.

«Переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране, независимо от места жительства», – отметил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое прошло 9 ноября.

Первые 19 регионов начнут работать в новом формате уже в ноябре, ещё более 60 регионов присоединятся с 1 января 2022 года, Москва – с 1 января 2023 года. В переходный период будет действовать временный упрощённый порядок регистрации безработных граждан, который был введён в апреле 2020 года.

Возможность обращаться в центры занятости лично останется.