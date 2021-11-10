Сотрудники органов внутренних дел РФ отмечают профессиональный праздник

07:28, 10 ноября 2021, ПАИ

10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — День милиции). Об этом пишет портал calend.ru.

История праздника начинается с 1715 года. Тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством».

В 1917 году 10 ноября, сразу после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция.

Сначала милиция находилась в ведении местных Советов, затем в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года — в Министерстве внутренних дел.

Процесс реформирования органов МВД России начался 24 декабря 2009 года, вышел Указ президента РФ О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации», а 1 марта 2011 года вступил в силу федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 года, повлекший переименование милиции в полицию.

Далее и сам праздник был переименова. В соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 он стал называться «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».