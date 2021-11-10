Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сотрудники органов внутренних дел РФ отмечают профессиональный праздник

10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — День милиции). Об этом пишет портал calend.ru.

История праздника начинается с 1715 года. Тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством».

В 1917 году 10 ноября, сразу после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция.

Сначала милиция находилась в ведении местных Советов, затем в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года — в Министерстве внутренних дел.

Процесс реформирования органов МВД России начался 24 декабря 2009 года, вышел Указ президента РФ О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации», а 1 марта 2011 года вступил в силу федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 года, повлекший переименование милиции в полицию.

Далее и сам праздник был переименова. В соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 он стал называться «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

10 ноября 2021

Мокрый снег и 7 градусов тепла ожидается в Псковской области 10 ноября

09 ноября 2021

Очаг коронавируса в пансионате Кривск Печорского района снят с контроля Роспотребнадзора

09 ноября 2021

Студентки РУДН получили диплом победителя за проект меморила в память о жертвах Моглинского лагеря

09 ноября 2021

«Артек» примет 1,5 тысячи финалистов «Большой перемены»
09 ноября 2021

За 99 рублей россияне смогут увидеть эксклюзивный контент в Instagram

09 ноября 2021

Михаил Ведерников провел рабочее совещание с Минсельхозом и Россельхознадзором по мерам ликвидации АЧС в регионе

09 ноября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Какие ограничения остались после «кавикул»
09 ноября 2021

Встреча на «Седьмом небе». Плитка, брак и другие вещи, которые откладывают псковичи

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...