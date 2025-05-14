Археологи рассказали о первых находках у крепости в Гдове

13:42, 14 мая 2025, ПАИ

Археологи рассказали о первых находках у крепости в Гдове, об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Ранее сообщалось, что сотрудники Археологического центра Псковской области приехали в Гдов для изучения границ достопримечательного места «Городище – место основания г. Гдова». Специалисты делают шурфы для изучения местности. Недалеко от крепости в двух шурфах уже удалось найти несколько артефактов.

В числе находок керамика – фрагменты глиняной посуды, обувной гвоздь, металлическая накладка и пуговица фабрики Копейкина XIX века. Возможно, всё это скоро пополнит фонд Гдовского краеведческого музея.

«Приятно, что гдовичи с пониманием относятся к нашей деятельности. Понимают всю пользу от неё. Некоторые с опаской реагируют на появление незнакомых людей в районе крепости, хотя мы передвигаемся на автомобиле с опознавательными надписями. Мы рады, что можем прикоснуться к истории городища, и постараемся отыскать новые, интересные факты», – сказала археолог, руководитель центра Ирина Аракчеева.