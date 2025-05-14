Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Археологи рассказали о первых находках у крепости в Гдове

Археологи рассказали о первых находках у крепости в Гдове, об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Ранее сообщалось, что сотрудники Археологического центра Псковской области приехали в Гдов для изучения границ достопримечательного места «Городище – место основания г. Гдова». Специалисты делают шурфы для изучения местности. Недалеко от крепости в двух шурфах уже удалось найти несколько артефактов.

Здесь и далее фото газеты «Гдовская заря»

В числе находок керамика – фрагменты глиняной посуды, обувной гвоздь, металлическая накладка и пуговица фабрики Копейкина XIX века. Возможно, всё это скоро пополнит фонд Гдовского краеведческого музея.

«Приятно, что гдовичи с пониманием относятся к нашей деятельности. Понимают всю пользу от неё. Некоторые с опаской реагируют на появление незнакомых людей в районе крепости, хотя мы передвигаемся на автомобиле с опознавательными надписями. Мы рады, что можем прикоснуться к истории городища, и постараемся отыскать новые, интересные факты», – сказала археолог, руководитель центра Ирина Аракчеева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 мая 2025

Продолжается приём заявок на конкурс журналистов «ПРО газ»
14 мая 2025

Археологи рассказали о первых находках у крепости в Гдове
14 мая 2025

В Пскове подвели итоги конкурса детских рисунков «Горжусь Победой»
14 мая 2025

Почти 55 тысяч человек побывали в Пушкинском заповеднике в майские выходные
14 мая 2025

В ГИБДД посоветовали, как действовать при встрече с лосем на дороге
14 мая 2025

Журналисты телеканала «Первый Псковский» стали призёрами межрегионального конкурса
14 мая 2025

О псковском проекте «Экобаза» поговорят на «Серебряном дожде»
14 мая 2025

Дмитрий Мельцер назначен исполняющим обязанности главврача Порховской межрайонной больницы

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...