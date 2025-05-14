Российско-белорусский форум студенческих СМИ стартовал в Пскове

15:55, 14 мая 2025, ПАИ

III Российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа» с участием членов патриотической экспедиции «Непокорённые» стартовал на площадке ПсковГУ сегодня, 14 мая, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва





















Приветственный адрес от лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитала врио начальника управления информационной политики правительства региона Татьяна Никитина. «Уважаемые коллеги и друзья, рад приветствовать участников, организаторов и гостей III Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа». На протяжении многих лет мы работаем над созданием единого информационного пространства России и Белоруссии. За это время тандем Псковского и Витебского государственных университетов сформировал значимую площадку для запуска международных проектов. Общими усилиями мы сделали так, что практически все крупные молодёжные мероприятия Псковской области проходят с участием белорусских делегаций. Мы делаем вклад в сохранность российско-белорусского союза в сердцах и умах не только современного молодого поколения, но и будущих потомков. Это большая и важная задача, которую мы вместе успешно выполним», – говорится в приветственном адресе.

Кроме того, с пожеланиями выступил врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев. Он отметил, что в этом году форум поддержали 29 общеобразовательных учреждений России и 12 университетов Белоруссии. «Университет в моём лице желает вам удачи и вдохновения. Мы надеемся, что все ныне реализуемые и последующие творческие идеи приобретут особый характер и выведут вас на новый, значимый уровень благодаря проведению этого форума», – отметил Сергей Николаев.

«2025-й – это год 80-летия Великой Победы, объявленный президентом России Годом защитника Отечества. Очень важно, чтобы студенты делились этими эмоциями друг с другом. Это единение, студенческое братство, то, что помогает нам и студенчеству быть активнее и сплочённее», – подчеркнула во время видео-конференц-связи заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова и заметила, что величие России подчёркивает количество лидеров других стран, приехавших на празднование Дня Победы в Москве.

После этого началась панельная дискуссия на тему «Совместное героическое прошлое – общее будущее», спикерами которой стали кандидаты исторических наук Людмила Алиева и Татьяна Хришкевич, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова и представитель Белорусского республиканского союза молодёжи Виталина Петрусевич.

Отметим, что мероприятие собрало около 200 человек. В медиафоруме участвуют студенты 29 вузов и колледжей России, а также 12 университетов Белоруссии, участники федерального проекта «Непокорённые», представители Минобрнауки России и Белорусского республиканского союза молодёжи, а также медиаиндустрии.

В течение трёх дней, с 14 по 16 мая, организаторы запланировали блок лекций федеральных и региональных спикеров на темы: «Цифровая культура и медиа: вызовы современности», «Высокие технологии в медиа», мастер-классы журналистов-практиков, а также панельную дискуссию «Совместное героическое прошлое – общее будущее».

Награждение победителей конкурса на лучший контент фестиваля студенческих СМИ России и Белоруссии «Индустрия медиа» состоится на церемонии закрытия форума.