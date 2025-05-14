Глава Опочецкого округа: Программа ФКГС – возможность сделать свой город уютнее и красивее

15:34, 14 мая 2025, ПАИ

Программа «Формирование комфортной городской среды» – это возможность сделать свой город уютнее и красивее, уверен глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

Он напомнил, что в этом году для голосования в округе предложены три территории – аллея Памяти (рядом с Советской площадью), парк около городского стадиона на улице Береговой и пешеходная зона от улицы Автозаводской до дома № 18 на улице Механизаторов. Сейчас за эти территории свои голоса отдали уже более 1,6 тысячи жителей.

«У нас с вами есть уникальная возможность решать самим, как в скором будущем будет выглядеть наш город. Для этого нужно просто отдать свой голос за один из предложенных объектов. Ведь благодаря голосованиям прошлых лет в Опочке уже появилось немало новых благоустроенных пространств, к примеру, парк Победы, сквер на улице Карла Маркса, пешеходная зона у Синего моста», – подчеркнул Юрий Ильин.

Он также поблагодарил всех, кто уже принял участие в голосовании. «Ваше мнение важно для города», – заключил глава округа.

Напомним, реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Отметим, что всего более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области.