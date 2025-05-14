Как принять участие в Днях пушкинской поэзии и русской культуры, рассказали организаторы

14:31, 14 мая 2025, ПАИ

Желающие стать участниками Дней пушкинской поэзии и русской культуры могут подать заявку в Псковский областной центр народного творчества. За неделю до начала фестиваля сформируют окончательный список участников. Об этом рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и заместитель гендиректора Татьяна Мартынова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 мая.

На фестивале будет насыщенная программа с поэзией, музыкой, театром и интерактивными площадками для всех возрастов. Вход на основные мероприятия свободный, уточнили гости пресс-конференции.

Псковичи смогут сами выбрать маршрут «Пушкинского шествия» по Пскову.

Организаторы также обеспечат удобство для гостей – будет работать подвоз по территории Пушкинских Гор, а также ведутся переговоры о дополнительных автобусных рейсах из Пскова к месту проведения мероприятия.

Фестиваль пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.