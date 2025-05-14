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Общество

Наталья Фёдорова: Люди заинтересованы в участии в программе ФКГС

Население Псковского района заинтересовано в участии в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», считает глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Наталья Фёдорова. Фото: ПАИ

Программа позволяет улучшить качество дворовых территорий, общественных пространств и парковых зон, что очень актуально для муниципалитета, подчеркнула она.

«Стоит также учесть, что особенностью нашего района является отсутствие райцентра, но при этом в нашем муниципалитете можно выделить десять крупных населённых пунктов. К примеру, в Борисовичах проживает свыше десяти тысяч человек. Потребности, действительно, большие, а возможности достаточно ограниченные. Хотелось бы увеличить сумму и количество проектов», – отметила глава Псковского района.

В 2025 году на голосование вынесли четыре заявки, одна из которых от небольшого поселения. «А это говорит о том, что заинтересованность в подобных программах очень велика. К тому же их реализация позволяет населению района увидеть, насколько актуальны их голоса», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Всего на сегодня проголосовали более 3,6 тысячи жителей района.

Напомним, реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Отметим, что всего более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области.

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