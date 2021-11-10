Житель Куньи ударил пенсионерку и украл у неё телефон
Сотрудники отделения полиции по Куньинскому району задержали мужчину, подозреваемого в грабеже, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
9 ноября в деревне Петелино Куньинского района в дом к 71-летней женщине зашёл незнакомец, который предложил помочь по хозяйству. После этого злоумышленник ударил пенсионерку, вырвал у неё из рук мобильный телефон и скрылся. Потерпевшая проживает одна и испытывает проблемы со здоровьем.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Куньи. Похищенный телефон обнаружен и изъят.
По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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