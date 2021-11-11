До 10 лет тюрьмы грозит псковичу за разбой
До 10 лет тюрьмы грозит псковичу за разбой, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Палкинского района.
В феврале 2021 года 45-летний житель Пскова приехал к ранее ему знакомому мужчине в одну из деревень Палкинского района, где, угрожая потерпевшему ножом, потребовал 5 тысяч рублей. Потерпевший выполнил требования нападавшего, после чего нападавший ушел.
Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имеет отрицательные характеристики по месту жительства.
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